Visite du moulin Butoir 40 rue des Jardins, 21 mai 2023, Hérisson.

L’Association pour la Préservation de la Roue du moulin Butoir organise une visite du moulin à l’occasion de la journée de la biodiversité.

La visite durera 1 heure..

2023-05-21 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-21 . .

40 rue des Jardins Moulin Butoir

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Association for the Preservation of the Butoir Mill Wheel is organizing a visit of the mill on the occasion of the biodiversity day.

The visit will last 1 hour.

La Asociación para la Conservación de la Rueda del Molino de Butoir organiza una visita al molino con motivo del Día de la Biodiversidad.

La visita durará 1 hora.

Die Association pour la Préservation de la Roue du moulin Butoir organisiert anlässlich des Tages der Artenvielfalt eine Besichtigung der Mühle.

Die Besichtigung wird eine Stunde dauern.

Mise à jour le 2023-04-28 par OTI Vallée du Coeur de France