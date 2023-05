Fête de l’Ascension au Château de Hérisson Château de Hérisson, 19 mai 2023, Hérisson.

Fête de l’Ascension au Château de Hérisson le 19 et 20 Mai 2023 avec l’association « Bellum Justum », la compagnie « Les Rétamés » et l’association « Anne de France Dame de Chantelle ». Animations et représentations sur les 2 jours..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Château de Hérisson Rue de Cacheloup

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Ascension Day at the Château de Hérisson on May 19 and 20, 2023 with the association « Bellum Justum », the company « Les Rétamés » and the association « Anne de France Dame de Chantelle ». Animations and representations on the 2 days.

Día de la Ascensión en el castillo de Hérisson los días 19 y 20 de mayo de 2023 con la asociación « Bellum Justum », la compañía « Les Rétamés » y la asociación « Anne de France Dame de Chantelle ». Animaciones y espectáculos ambos días.

Himmelfahrtsfest im Schloss von Hérisson am 19. und 20. Mai 2023 mit dem Verein « Bellum Justum », der Theatergruppe « Les Rétamés » und dem Verein « Anne de France Dame de Chantelle ». Animationen und Aufführungen an beiden Tagen.

Mise à jour le 2023-04-27 par OTI Vallée du Coeur de France