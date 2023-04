Exposition photographique Jazz des années 60 Pklace Joseph Lesage, 30 avril 2023, Hérisson.

La Maison des loisirs, la municipalité de Hérisson et les Amis du Vieil Hérisson vous proposent une exposition photographique sur le thème du Jazz des années 60, du Dimanche 30 Avril au Dimanche 14 Mai 2023.

Photos de Henry Fronty.

Accès libre..

2023-04-30 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Pklace Joseph Lesage Salle d’Exposition du Musée

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Maison des loisirs, the municipality of Hérisson and the Friends of the Old Hérisson propose you a photographic exhibition on the theme of the Jazz of the Sixties, from Sunday April 30th to Sunday May 14th 2023.

Photos by Henry Fronty.

Free access.

La Maison des loisirs, el municipio de Hérisson y los Amigos del Vieil Hérisson proponen una exposición fotográfica sobre el tema del Jazz en los años 60, del domingo 30 de abril al domingo 14 de mayo de 2023.

Fotos de Henry Fronty.

Acceso libre.

Das Maison des loisirs, die Gemeinde Hérisson und die Amis du Vieil Hérisson präsentieren Ihnen eine Fotoausstellung zum Thema Jazz der 60er Jahre, die vom Sonntag, den 30. April bis zum Sonntag, den 14. Mai 2023 stattfindet.

Fotos von Henry Fronty.

Freier Zugang.

