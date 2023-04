[Animation nature] Abeilles et Papillons Chemin du Pival, 12 août 2023, Héricourt-en-Caux.

Venez découvrir le monde fascinant des insectes pollinisateurs. Et croyez-nous, vous n’êtes pas au bout de vos surprises !.

2023-08-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-12 16:00:00. .

Chemin du Pival

Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the fascinating world of pollinating insects. And believe us, you will be surprised!

Venga a descubrir el fascinante mundo de los insectos polinizadores. Y créenos, ¡te sorprenderán!

Kommen Sie und entdecken Sie die faszinierende Welt der bestäubenden Insekten. Und glauben Sie uns, Sie sind noch lange nicht am Ende Ihrer Überraschungen!

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville