Animation Nature : Jeux de piste des zozios Vautuit, 30 juin 2023, Héricourt-en-Caux.

Prêt(e)s à découvrir le monde de la faune sauvage en s’amusant ?

Les oiseaux, ce groupe qui recense des centaines d’espèces d’animaux sauvages plumés ! Venez apprendre à lire leurs traces et leurs indices de présence grâce à un grand jeu de piste.

Partez à la découverte des indices qui ont été placés et cachés par nos animateurs/trices..

Vendredi 2023-06-30 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-25 16:30:00. .

Vautuit

Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



Ready to discover the world of wildlife while having fun?

Birds, this group that lists hundreds of species of feathered wild animals! Come and learn how to read their tracks and clues to their presence thanks to a great treasure hunt.

Go and discover the clues that have been placed and hidden by our animators.

¿Listo para descubrir el mundo de la fauna y divertirte?

Aves, ¡el grupo que cuenta cientos de especies de animales salvajes desplumados! Ven y aprende a leer sus huellas y señales de presencia gracias a una gran búsqueda del tesoro.

Ve a descubrir las pistas que han colocado y escondido nuestros animadores.

Bist du bereit, die Welt der Wildtiere auf spielerische Weise zu entdecken?

Die Vögel sind eine Gruppe, die Hunderte von Arten gefiederter Wildtiere umfasst! Lerne bei einer großen Schnitzeljagd, ihre Spuren und Hinweise zu lesen.

Entdecken Sie die Hinweise, die von unseren Betreuern gelegt und versteckt wurden.

