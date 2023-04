Concours au centre équestre de la Durdent 2 rue du colombier Héricourt-en-Caux Catégories d’Évènement: Héricourt-en-Caux

Seine-Maritime

Concours au centre équestre de la Durdent 2 rue du colombier, 23 avril 2023, Héricourt-en-Caux. Concours officiel de sauts d’obstacles au Centre Equestre de la Durdent organisé par l’Association des Cavaliers de la Durdent..

2 rue du colombier

Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



Official show jumping competition at the Centre Equestre de la Durdent organized by the Association des Cavaliers de la Durdent. Concurso oficial de salto de obstáculos en el Centre Equestre de la Durdent organizado por la Association des Cavaliers de la Durdent. Offizielles Springturnier im Centre Equestre de la Durdent, das von der Association des Cavaliers de la Durdent organisiert wird. Mise à jour le 2023-04-11 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

