Animation nature Balade des bons gestes, 22 avril 2023, Héricourt-en-Caux.

Une randonnée paisible au milieu des champs pour découvrir sous la forme de mise en situation les bons réflexes à avoir lorsque l’on trouve un animal sauvage en détresse dans la forêt. Cet oisillon à t-il réellement besoin d’aide ? Quel doit être mon comportement face à ce renard ? Ce hérisson ? En apprenant plus sur le comportement de la faune sauvage de notre région, il est plus facile de lui venir en aide et/ou de ne pas la déranger inutilement..

2023-04-22 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-22 . .

Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



A peaceful hike in the middle of the fields to discover the right reflexes to have when you find a wild animal in distress in the forest. Does this bird really need help? What should I do when faced with a fox? That hedgehog? By learning more about the behavior of the wildlife in our region, it is easier to help them and/or not to disturb them unnecessarily.

Un apacible paseo en medio del campo para descubrir, en forma de escenario, los reflejos adecuados que hay que tener cuando se encuentra un animal salvaje en apuros en el bosque. ¿Realmente necesita ayuda este pájaro? ¿Qué debo hacer ante un zorro? ¿Ese erizo? Aprendiendo más sobre el comportamiento de la fauna salvaje de nuestra región, es más fácil ayudarles y/o no molestarles innecesariamente.

Auf einer friedlichen Wanderung durch die Felder lernen die Schüler in Form von Situationsspielen, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie im Wald ein Wildtier in Not finden. Braucht der Vogel wirklich Hilfe? Wie soll ich mich gegenüber dem Fuchs verhalten? Was ist mit dem Igel? Wenn du mehr über das Verhalten der Wildtiere in unserer Region lernst, fällt es dir leichter, ihnen zu helfen und/oder sie nicht unnötig zu stören.

Mise à jour le 2023-04-11 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville