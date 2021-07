Héricourt-en-Caux Héricourt-en-Caux Héricourt-en-Caux, Seine-Maritime Héricourt En Caux : « La Durdent, fleuve côtier cauchois » Héricourt-en-Caux Héricourt-en-Caux Catégories d’évènement: Héricourt-en-Caux

Seine-Maritime

Héricourt En Caux : « La Durdent, fleuve côtier cauchois » Héricourt-en-Caux, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Héricourt-en-Caux. Héricourt En Caux : « La Durdent, fleuve côtier cauchois » 2021-07-07 14:30:00 – 2021-07-07 16:30:00

Héricourt-en-Caux Seine-Maritime Héricourt-en-Caux Avec sa terminaison « court » unique en Pays de Caux, Héricourt nous interpelle ! Avec votre guide conférencière Anne-Marie LEBLIC, nous vous propose d’évoquer l’histoire inséparable de celle de la Durdent, fleuve côtier qui y prend sa source. Rivière à truites, anciennes piscicultures, cressonières, moulin, sources… autant de trésors cachés à découvrir… En deux heures, nous partirons à la découverte du patrimoine de ce joli village cauchois. Avec sa terminaison « court » unique en Pays de Caux, Héricourt nous interpelle ! Avec votre guide conférencière Anne-Marie LEBLIC, nous vous propose d’évoquer l’histoire inséparable de celle de la Durdent, fleuve côtier qui y prend sa source… +33 6 76 61 00 72 https://guidesdenormandie.fr/ Avec sa terminaison « court » unique en Pays de Caux, Héricourt nous interpelle ! Avec votre guide conférencière Anne-Marie LEBLIC, nous vous propose d’évoquer l’histoire inséparable de celle de la Durdent, fleuve côtier qui y prend sa source. Rivière à truites, anciennes piscicultures, cressonières, moulin, sources… autant de trésors cachés à découvrir… En deux heures, nous partirons à la découverte du patrimoine de ce joli village cauchois. dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Héricourt-en-Caux, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Héricourt-en-Caux Adresse Ville Héricourt-en-Caux lieuville 49.69729#0.69789