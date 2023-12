Marché de Noël HERES Hères, 4 décembre 2023, Hères.

Hères,Hautes-Pyrénées

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas !

Venez dénichez le cadeau de vos rêves au marché de noël …

Les produits sont faits mains par nos artisans et producteurs !

Le produit de la vente sera versé en totalité au téléthon.

Boissons chaudes et pâtisseries !!.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

HERES Salle des fêtes

Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The festive season is fast approaching!

Come and find the gift of your dreams at the Christmas market…

Products are handmade by our craftsmen and producers!

All proceeds from sales will be donated to the Telethon.

Hot drinks and pastries!

Se acercan las fiestas

Venga y encuentre el regalo de sus sueños en el mercado navideño…

¡Los productos están hechos a mano por nuestros artesanos y productores!

Todos los beneficios de la venta se donarán al Teletón.

¡Bebidas calientes y pasteles !

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür!

Kommen Sie auf den Weihnachtsmarkt und finden Sie das Geschenk Ihrer Träume …

Die Produkte werden von unseren Handwerkern und Produzenten handgefertigt!

Der Erlös aus dem Verkauf wird vollständig an den Telethon gespendet.

Heiße Getränke und Gebäck!

Mise à jour le 2023-11-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65