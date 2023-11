Concours de belote HERES Hères, 2 décembre 2023, Hères.

Hères,Hautes-Pyrénées

Inscription à partir de 20h30

13€ par équipe

Buvette sur place.

Organisé par le comité des fêtes.

Les lots proviennent de la Ferme Bacala & la Charcuterie Gasconne..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

HERES Salle des fêtes

Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Registration from 8.30pm

13? per team

Refreshments on site.

Organized by the Comité des fêtes.

Prizes from Ferme Bacala & Charcuterie Gasconne.

Inscripción a partir de las 20.30

13? por equipo

Refrescos in situ.

Organizado por el Comité del Festival.

Premios de Ferme Bacala y Charcuterie Gasconne.

Anmeldung ab 20:30 Uhr

13? pro Team

Getränke vor Ort.

Organisiert vom Festkomitee.

Die Preise stammen von der Ferme Bacala und der Charcuterie Gasconne.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65