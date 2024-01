Journée Détente – Randonnées Hères, dimanche 28 janvier 2024.

Journée Détente – Randonnées Hères Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 08:30:00

fin : 2024-01-28

Journée détente :

Randonnées en VTT, en calèche, à cheval ou à pied avec récompenses et casse-croûte.

Parcours pédestre 12 kms & équestre 22 kms.

Au programme

8h30 Inscriptions à la salle des fêtes, 6€ la randonnée

9h00 Départ des randonnées

12h30 Repas ouvert à tous à partir de 14€

Au menu Sanglier griller et son gratin dauphinois, salade et fromage, dessert, café et vin compris.

Sur réservation !

HERES

Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



