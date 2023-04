VISITE GUIDÉE : LE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian, 2 mars 2023, Hérépian.

Le Musée de la Cloche et le la Sonnaille vous propose des visite guidées les jeudi 02, jeudi 09 et jeudi 30 mars 2023 à 15h

4.50€/pers – 2€ pour les -de 18ans et gratuit avant 7 ans

réservation obligatoire au 04-67-95-39-95.

2023-03-02 à ; fin : 2023-03-02 . EUR.

Hérépian

Hérépian 34600 Hérault Occitanie



The Museum of the Bell and the Sonnaille offers you guided tours on Thursday 02, Thursday 09 and Thursday 30 March 2023 at 3 pm

4.50 per person – 2? for children under 18 years old and free for children under 7 years old

reservation required at 04-67-95-39-95

El Museo de la Campana y de la Sonnaille ofrece visitas guiadas los jueves 02, 09 y 30 de marzo de 2023 a las 15:00 horas

4.50 por persona – 2? para los menores de 18 años y gratis para los menores de 7 años

reserva obligatoria en el 04-67-95-39-95

Das Glocken- und Schellenmuseum bietet Führungen am Donnerstag, den 02. März 2023, Donnerstag, den 09. März 2023 und Donnerstag, den 30. März 2023 um 15 Uhr an

4.50?/Person – 2? für Kinder unter 18 Jahren und kostenlos bis 7 Jahre

reservierung erforderlich unter 04-67-95-39-95

Mise à jour le 2023-03-31 par OT DU GRAND ORB