BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE Hérépian, 12 novembre 2023, Hérépian.

Hérépian,Hérault

Bourse aux jouets et puériculture

Le dimanche 12 novembre 2023

de 9h à 17h à la salle Pierre Gaillard

Organisé par « Les Tuquettes » d’Hérépian

Renseignements au 06 70 38 76 07

Restauration rapide, crêpes et buvette sur place.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie



Toys and childcare market

Sunday, November 12, 2023

9am to 5pm at Salle Pierre Gaillard

Organized by « Les Tuquettes » of Hérépian

Information: 06 70 38 76 07

Fast food, crêpes and refreshments on site

Mercado de juguetes y puericultura

Domingo 12 de noviembre de 2023

de 9h a 17h en la Sala Pierre Gaillard

Organizado por « Les Tuquettes » de Hérépian

Información en el 06 70 38 76 07

Comida rápida, crepes y refrescos in situ

Börse für Spielzeug und Kinderpflege

Am Sonntag, den 12. November 2023

von 9 bis 17 Uhr in der Halle Pierre Gaillard

Organisiert von « Les Tuquettes » aus Hérépian

Auskünfte unter 06 70 38 76 07

Schnellrestaurants, Crêpes und Getränkestand vor Ort

Mise à jour le 2023-10-21 par OT DU GRAND ORB