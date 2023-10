HALLOWEEN AU MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian, 25 octobre 2023, Hérépian.

Hérépian,Hérault

Le Musée de la Cloche et de la Sonnaille se met aux couleurs d’Halloween,

Mercredi 25, jeudi 26 octobre et vendredi 27 de 14h à 16h : Atelier créatif autour des monstres et d’Halloween (5-12ans)

Gratuit sur réservation

Dimanche 31 octobre

à partir de 14h : chasse au trésor dans le musée

à 18h : Visite contée à la lampe – visite nocturne à la lueur des lampes torches.

The Musée de la Cloche et de la Sonnaille goes all out for Halloween,

Wednesday October 25, Thursday October 26 and Friday October 27, 2pm to 4pm: Creative workshop on monsters and Halloween (5-12 years)

Free on reservation

Sunday, October 31st

from 2pm: Treasure hunt in the museum

6pm: Storytelling by torchlight – nocturnal visit by torchlight

El Museo de la Cloche et de la Sonnaille se engalana con los colores de Halloween,

Miércoles 25, jueves 26 de octubre y viernes 27 de octubre de 14:00 a 16:00: Taller creativo sobre los monstruos y Halloween (5-12 años)

Gratuito previa reserva

Domingo 31 de octubre

a partir de las 14:00 h: Búsqueda del tesoro en el museo

18.00 h: Cuentacuentos a la luz de las antorchas – visita nocturna a la luz de las antorchas

Das Musée de la Cloche et de la Sonnaille erstrahlt in den Farben von Halloween,

Mittwoch, 25., Donnerstag, 26. Oktober und Freitag, 27. Oktober von 14:00 bis 16:00 Uhr: Kreativ-Workshop rund um Monster und Halloween (5-12 Jahre)

Kostenlos auf Reservierung

Sonntag, 31.10

ab 14 Uhr: Schatzsuche im Museum

um 18 Uhr: Erzählte Lampentour – nächtliche Besichtigung im Schein von Taschenlampen

