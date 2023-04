EXPO PEINTURES salle Rodin, 2 mai 2023, Hérépian.

Exposition peintures du 02 au 06 mai 2023 à la Salle Rodin du Musée d’Hérépian-Grand Orb.

2023-05-02 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-06 17:30:00. .

salle Rodin

Hérépian 34600 Hérault Occitanie



Exhibition of paintings from 02 to 06 May 2023 at the Rodin Room of the Hérépian-Grand Orb Museum

Exposición de pinturas del 02 al 06 de mayo de 2023 en la Sala Rodin del Museo Hérépian-Grand Orb

Gemäldeausstellung vom 02. bis 06. Mai 2023 im Rodin-Saal des Museums von Hérépian-Grand Orb

