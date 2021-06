HERE COMES AFRICA MUSIC ! – LES CONCERTS DU TOIT-TERRASSE Friche belle de mai, 11 juin 2021-11 juin 2021, Marseille.

HERE COMES AFRICA MUSIC ! – LES CONCERTS DU TOIT-TERRASSE

du vendredi 11 juin au samedi 26 juin à Friche belle de mai

HERE COMES AFRICA MUSIC ! – LES CONCERTS DU TOIT-TERRASSE Le toit terrasse résonne cette année de toutes les influences des musiques africaines et s’enivre des saveurs venues des Comores, du Bénin et d’autres horizons. • À partir du 11 juin 2021 • Chaque vendredi et samedi de 19h à 22h30 • Début du concert à 19h30 • Public assis • Accès gratuit dans la limite des places disponibles • Toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai Here Comes Africa Music ! est une coproduction Friche la Belle de Mai et Les Grandes Tables de la Friche. — Dans le cadre de la saison Africa2020, la programmation Here Comes Africa porte la parole et le geste pluriels de la création d’aujourd’hui en Afrique. Pour s’inscrire dans cette proposition, le toit-terrasse offre un voyage dans les esthétiques et les influences du continent africain : résonnant de la programmation musicale éclectique d’Africa Fête et accueillant la cuisine de chef·fe·s, des installations sonores immersives et une programmation de concerts. Cette année encore, la découverte et la diversité sont au rendez-vous avec Here Comes Africa – Music ! Le toit-terrasse de la Friche donne à voir la pluralité musicale du continent : Reggae, mbalax, rap, afrobeat, bikutsi, rumba, électro, afro rock, makossa, zouglou, roots, gnawa, soul, trad, folk, fusion, trans… Véritable gisement artistique, source éternelle d’inspiration, les musiques africaines inspirent et s’inspirent, elles débordent de vitalité et d’invention, des rythmes traditionnels à l’afropop. La programmation musicale est confiée au duo Cola Production (Marseille) et Tringa Musiques et Développement (Dakar) dans le cadre du festival Africa Fête. Avec la réservation de votre place, vous avez accès gratuitement à l’exposition « Stirring the Pot » d’Emeka Ogboh au 4e étage et au Panorama : [https://bit.ly/3bRgyGn](https://bit.ly/3bRgyGn) — COMMENT ACCÉDER AU TOIT-TERRASSE? Attention ! Le format des soirées sur le toit-terrasse s’adapte au contexte sanitaire en proposant des concerts assis pour un nombre de places limité (300 places). Malgré la gratuité, la réservation est indispensable pour y accéder. Afin de respecter les conditions sanitaires de cet évènement gratuit, les inscriptions préalables sont obligatoires, nominatives et limitées à 4 billets simultanés par réservation. Le lien d’inscription sera ouvert 48h avant la date. Aucun accès ne sera possible sans réservation préalable. Du fait du nombre de places réduit, merci de ne prendre vos billets que si vous êtes sûr·e·s d’honorer vos réservations, afin de permettre l’accès à un maximum de personnes. Le port du masque est obligatoire. — LIEN DE RÉSERVATION : à venir ! ___ LA PROGRAMMATION 11 juin : Perrine Fifadji (afro-fusion) et DJ Kêtu (afro-roots) [https://bit.ly/3gd8f8S](https://bit.ly/3gd8f8S) 12 juin : Segun Ola & The Afrobeat System et Jo Keita Experience (afro soul) [https://bit.ly/3ii5V3h](https://bit.ly/3ii5V3h) 18 juin : Jahkasa ( reggae) et Mo DJ (Electronik marabout) [https://bit.ly/3uPnRFa](https://bit.ly/3uPnRFa) 19 juin : Parranda la Cruz (chants afro-vénézuliens) et Afromats guest DJ Ivor (afro funk) [https://bit.ly/3ci29De](https://bit.ly/3ci29De) 25 juin : Maïna (folk) et DJ Soum (afro)[https://bit.ly/3ihFB9B](https://bit.ly/3ihFB9B) 26 juin : M’toro Chamou (afro rock) et Justin Vali (traditionnel) — SUR PLACE Les Cuisines Africaines, temps fort culinaire proposé par les Grandes Tables de la Friche, seront présentes sur le toit-terrasse avec des propositions pensées par les chef·fe·s Lalaina Ravelomanana, Nadjatie Bacar, Hughes Mbenda, Siradji Rachadi, Gagny Sissoko et Georgiana Viou. La restauration a lieu entre 19h et 20h0, avec un service à table. ___ BON À SAVOIR • Bouteilles interdites (sauf bouteilles d’eau non ouvertes et gourdes vides) • Pique-nique interdit • Skates, trottinettes et autres roulettes interdites • Animaux interdits • Toute sortie est définitive

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T19:00:00 2021-06-11T22:30:00;2021-06-12T19:00:00 2021-06-12T22:30:00;2021-06-18T19:00:00 2021-06-18T22:30:00;2021-06-19T19:00:00 2021-06-19T22:30:00;2021-06-25T19:00:00 2021-06-25T22:30:00;2021-06-26T19:00:00 2021-06-26T22:30:00