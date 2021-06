« Here and Now » Hauts de Bienne, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Hauts de Bienne.

« Here and Now » 2021-07-06 – 2021-07-06

Hauts de Bienne Jura

EUR 6 15 Here and Now interroge avec humour la place du bien-être dans notre société, à travers le développement des nouvelles thérapies et pratiques de soins alternatives. Elles sont nombreuses, sommes-nous plus heureux pour autant ? Ou n’avons-nous jamais été aussi mal ? À travers une mise en scène de la pratique des arts du cirque, comme outils de développement personnel, Here and Now pointe les dérives et les paradoxes de ce nouvel engouement.

contact@scenesdujura.com +33 3 84 86 03 03 https://www.scenesdujura.com/here-and-now-cirque-burlesque-jean-charles-gaume,spectacle-168.htm

