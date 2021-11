Paris Cité internationale des arts Paris Hercule, Eddy – Une exposition d’Inès Malfaisan Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Hercule, Eddy – Une exposition d’Inès Malfaisan Cité internationale des arts, 26 novembre 2021, Paris. Hercule, Eddy – Une exposition d’Inès Malfaisan

du vendredi 26 novembre au mardi 21 décembre à Cité internationale des arts

**Hercule, Eddy – Une exposition d’Inès Malfaisan** _Hercule, Eddy_ est un arrangement de rencontres qui se produisent spontanément lors des trajets quotidiens d’Inès Malfaisan. S’y retrouvent des photographies au téléphone et parfois des matériaux qu’elle embarque sous son bras. La rue et l’atelier se mêlent, elle les héberge dans des dossiers et chez elle, son intimité les imprègnent. Inès Malfaisan (France) est en résidence à la Cité internationale des arts par le biais du programme de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. **Du 27 novembre au 21 décembre 2021** Vernissage le 26 novembre, 18h-21h Visites les mardis et mercredis, de 16h à 19h Petite Galerie de la Cité internationale des arts

Entrée libre

Hercule, Eddy – Une exposition d’Inès Malfaisan Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:00:00 2021-11-26T21:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-06T10:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris