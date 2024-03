Herboristerie familiale Angers, France Pays de la Loire Angers, samedi 28 septembre 2024.

Herboristerie familiale Eco-Formations des Pays de la Loire – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 28 septembre, 13h30 Angers, France Pays de la Loire

L’herboristerie familiale et le cycle des saisons. Découvrons nos plantes locales médicinales, sauvages ou cultivées pour répondre aux petits maux du quotidien au travers des saisons : des remèdes simples, efficaces et facilement réalisables. Entre théorie et pratique 4 ateliers au fil des saisons, possibilité de s’inscrire sur tout le cycle (Je réserve le cycle de 4 ateliers) Vivre pleinement son été : découvrons les plantes qui soulagent nos articulations, tendons, muscle – Atelier baume/tisane – 22 juin 2024, 13h30-17h00 « aïe aïe aïe ouïe aïe » … comme dirait Jacques Dutronc ou comment retrouver le plaisir de jardiner, de se plier, de courir, d’embrasser… Apaiser son automne : découvrons les plantes qui calment le mental, favorise le sommeil – Atelier tisane – 28 septembre 2024, 13h30-17h00 « Envie de tout, envie de rien » ou comment enlever le brouillard mental et retrouver son assurance…

