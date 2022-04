HERBORISTERIE : ATELIER DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES DE LA FEMME Sablé-sur-Sarthe, 23 avril 2022, Sablé-sur-Sarthe.

HERBORISTERIE : ATELIER DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES DE LA FEMME Sablé-sur-Sarthe

2022-04-23 – 2022-04-23

Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe

EUR 45 Chaque femme est confrontée un jour ou l’autre à des désordres hormonaux qui sont plus ou moins faciles à vivre. Si la médecine moderne tente le plus souvent de régler les problèmes avec des hormones chimiques, cela n’est pas sans risque d’effets secondaires.

Pourtant la nature est comme toujours source de nombreux actifs, utilisés depuis des siècles et injustement tombés en désuétude.

Avec cet atelier je vous présente les plantes incontournables et communes pour accompagner votre féminité tout naturellement. Vous aurez également l’occasion de confectionner un remède adapté à votre situation, à utiliser et à refaire chez vous.

Découvrez les plantes médicinales spécifiques de la féminité pour traiter naturellement tous les désagrément depuis le début des règles jusqu’à la ménopause. Vous apprendrez à reconnaitre les plantes en question et à fabriquer vous-même un remède de phytothérapie.

stephanie.bloc@gmail.com +33 6 31 75 20 13 https://stephanie-herboristerie.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-07 par