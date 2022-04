HERBORISTERIE : ATELIER DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES CONTRE LES ALLERGIES Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Éternuements, gorge qui gratte, rougeurs, voici autant de symptômes bien connus des personnes allergiques. Lors de cet atelier, je vous invite à comprendre ce qu'est une allergie, je vous présente les plantes incontournables et communes pour soulager une crise tout au naturel. Vous confectionnerez également un remède de phytothérapie, à utiliser et à refaire chez vous. Cet atelier se déroule en petit effectif, en toute convivialité pour favoriser les échanges et la transmission.

