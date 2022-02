Herboriser sur les pas de Millet – Maison natale Jean-François Millet La Hague, 23 octobre 2022, La Hague.

Herboriser sur les pas de Millet – Maison natale Jean-François Millet GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy La Hague

2022-10-23 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-23 17:30:00 17:30:00 GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy

La Hague Manche

Avec Pascal Levaillant, artiste-botaniste, mosaïste et plasticien, participez à la création d’un herbier contemporain.

C’est au gré de cueillettes et autres grappillages de ressources végétales que vous marcherez sur les sentiers qui font le tour du Castel Vendon, dans les pas de J.-F. Millet.

Démarche artistique et botanique avec exposition et médiation.

Atelier tout public à partir de 8 ans.

Gratuit.

Sur réservation, nombre de places limité.

Avec Pascal Levaillant, artiste-botaniste, mosaïste et plasticien, participez à la création d’un herbier contemporain.

C’est au gré de cueillettes et autres grappillages de ressources végétales que vous marcherez sur les sentiers qui font le tour…

maisonmillet@lahague.com +33 2 33 01 81 91

Avec Pascal Levaillant, artiste-botaniste, mosaïste et plasticien, participez à la création d’un herbier contemporain.

C’est au gré de cueillettes et autres grappillages de ressources végétales que vous marcherez sur les sentiers qui font le tour du Castel Vendon, dans les pas de J.-F. Millet.

Démarche artistique et botanique avec exposition et médiation.

Atelier tout public à partir de 8 ans.

Gratuit.

Sur réservation, nombre de places limité.

GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy La Hague

dernière mise à jour : 2022-02-17 par