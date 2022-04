Herboriser sur les pas de Millet – Maison natale Jean-François Millet

Herboriser sur les pas de Millet – Maison natale Jean-François Millet, 24 juillet 2022, . Herboriser sur les pas de Millet – Maison natale Jean-François Millet

2022-07-24 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-24 17:30:00 17:30:00 Avec Pascal Levaillant, artiste-botaniste, mosaïste et plasticien, participez à la création d’un herbier contemporain.

C’est au gré de cueillettes et autres grappillages de ressources végétales que vous marcherez sur les sentiers qui font le tour… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville