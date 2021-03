Rambouillet Jardin du Roi de Rome Rambouillet, Yvelines Herboriser autour du palais du Roi de Rome Jardin du Roi de Rome Rambouillet Catégories d’évènement: Rambouillet

Une guide du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse vous fait découvrir la flore du jardin du Roi de Rome, ses arbres et ses fleurs, mais aussi toutes les petites plantes sauvages poussant en milieu urbain. Vous ne verrez plus ce coin de centre-ville de la même manière…

Jardin du Roi de Rome
Place du Roi de Rome 78120 Rambouillet
Rambouillet
Yvelines

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T15:45:00;2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T16:45:00

