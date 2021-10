Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Herborisations sur le toit du monde ! Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Ancien chef-jardinier des CJBG, **Albert Zimmermann** a participé à une expédition genevoise à l’assaut de **l’Everest en 1952.** **Il y a collecté une des plantes détenant le record mondial d’altitude.** Venez découvrir les collections, objets et notes d’expédition de ce montagnard passionné. Sur inscription à l’adresse: [[visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch)](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php) Dans le cadre du programme des visites guidées du mardi. Gratuites et sur inscription. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

