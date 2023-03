SOIRÉE MAROCAINE 100% LHAYT,100% NACHAT,100% MAROC Espace Langevin, 1 mai 2023 14:00, Herblay-sur-Seine.

Venez vivre une soirée Marocaine de folie avec des artistes de dingue « 100% LHAYT,100% NACHAT,100% MAROC » avec les stars de chaabi et Lhayt WALID RAHMANI et ZAHIRA RBATIA , à l’occasion de Aïd al-Fitr Lundi 1 mai, 14h00 1

Venez vivre une soirée Marocaine de folie avec des artistes de dingue « 100% LHAYT,100% NACHAT,100% MAROC » en présence des stars de chaabi et Lhayt WALID RAHMANI et ZAHIRA RBATIA , à l’occasion de Aïd al-Fitr.

Pour la première fois en France, une soirée pour mettre à l’honneur l’art folklorique marocain « Lhayt «

« Lhayt » est une danse folklorique marocaine, qui porte des contes, des histoires, des symboles, des situations et des événements que le peuple bédouin a vécus et a formé des cercles historiques et sociologiques à travers lesquels ils ont exprimé le mot dénotant, et coordonné les mouvements en déplaçant les épaules, les jambes et la tête, comme une première étape qui se développera plus tard en utilisant quelques machines pour suivre son rythme

RDV le lundi 01 Mai 2023 à Herblay-sur-Seine (95220) pour une soirée Marocaine familiale, conviviale et festive du vivre ensemble ,2ème édition (14h00 – 20-00) , avec la présence des stars de chaabi et Lhayt marocain WALID RAHMANI et ZAHIRA RBATIA , ainsi le chanteur Marocain ABDO IBRAHIMI , DJ Jawad, Orchestre Abdelilah.

Apéritif dinatoire sucré/salé sera servi, avec boissons chaudes , froides ,thé et café à volonté.

Venez danser avec les stars des chants LHAYT et chaâbi au Maroc WALID RAHMANI et ZAHIRA RBATIA

Nous espérons vous voir nombreux pour cette soirée mémorable qui réunira tous les Marocains et amoureux du Maroc !

Espace Langevin 5 bis Avenue Paul Langevin 95220 Herblay-sur-Seine ZAC de la Patte d’Oie Herblay-sur-Seine 95220 Val-d’Oise

Venez vivre une soirée Marocaine de folie avec des artistes de dingue « 100% LHAYT,100% NACHAT,100% MAROC » en présence des stars de chaabi et Lhayt WALID RAHMANI et ZAHIRA RBATIA , à l’occasion de Aïd al-Fitr.

Pour la première fois en France, une soirée pour mettre à l’honneur l’art folklorique marocain « Lhayt »

« Lhayt » est une danse folklorique marocaine, qui porte des contes, des histoires, des symboles, des situations et des événements que le peuple bédouin a vécus et a formé des cercles historiques et sociologiques à travers lesquels ils ont exprimé le mot dénotant, et coordonné les mouvements en déplaçant les épaules, les jambes et la tête, comme une première étape qui se développera plus tard en utilisant quelques machines pour suivre son rythme

RDV le lundi 01 Mai 2023 à Herblay-sur-Seine (95220) pour une soirée Marocaine familiale, conviviale et festive du vivre ensemble ,2ème édition (14h00 – 20-00) , avec la présence des stars de chaabi et Lhayt marocain WALID RAHMANI et ZAHIRA RBATIA , ainsi le chanteur Marocain ABDO IBRAHIMI , DJ Jawad, Orchestre Abdelilah.

Apéritif dinatoire sucré/salé sera servi, avec boissons chaudes , froides ,thé et café à volonté.

Venez danser avec les stars des chants LHAYT et chaâbi au Maroc WALID RAHMANI et ZAHIRA RBATIA

Nous espérons vous voir nombreux pour cette soirée mémorable qui réunira tous les Marocains et amoureux du Maroc !