RANDONNÉE HERBIGNAC, 14 mai 2023, Herbignac

2023-05-14 08:30:00 – 2023-05-14 12:30:00

Loire-Atlantique . Randonnée pedestre pour venire en aides à un orphelinat et à des familles burkinabè en difficulté. Départ et arrivée à l’aire du Pré Grasseur 3 parcours fléchés

Début des marches à :

8h30 pour les 15km

9h30 pour les 10km

10h00 pour les 5km Les mineurs sont acceptés s’ils sont accompagnés d’un adulte. Poussette possible pour les 5km +33 7 85 54 06 43 https://www.solherbu.e-monsite.com/ Herbignac

