Initiation à la forge Herbignac Herbignac, 6 juillet 2023, Herbignac.

Initiation à la forge 6 juillet – 22 septembre Herbignac Participation: 450

Élaboration d’un couteau forgé au charbon de bois dans la plus grande tradition du métier de Fèvre coutelier. Initiation à ce savoir-faire, approche pédagogique des étapes qui constituent l’élaboration d’un couteau droit. Travail de l’acier à la forge, du bois, des différents polissages/affûtages et techniques de rivetages d’un manche.

Inscription obligatoire.

Adresse communiquée à l’inscription.

Herbignac Le Guernais 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 68 68 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonduparc@parc-naturel-briere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-briere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/initiation-a-la-forge-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T09:00:00+02:00 – 2023-07-06T17:00:00+02:00

2023-09-22T09:00:00+02:00 – 2023-09-22T17:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS