Loire-Atlantique ABC – Haies bocagères et arbres Herbignac 44410 Herbignac Herbignac, 11 juillet 2023, Herbignac. ABC – Haies bocagères et arbres Mardi 11 juillet, 14h00 Herbignac 44410 Herbignac Inscription: 0 Partons sur les chemins d’Herbignac pour une marche à la rencontre d’une nature exceptionnelle.

Prenons le temps d’écouter, d’observer, de ressentir, de découvrir la richesse de la biodiversité qui se cache dans nos paysages.

Suivez-nous et venez vous ressourcer au creux de ce petit coin de nature !

02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
http://www.parc-naturel-briere.com

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00

