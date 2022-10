Herbier « Mon tableau poétique »

2022-10-22 – 2022-11-06 « J’imagine, j’invente, je colle et donne vie à ma création ». En s’inspirant des couleurs des fleurs et feuillages mis à disposition, les enfants réaliseront leur herbier sous forme de tableau poétique. Les animaux seront mis à l’honneur. « J’imagine, j’invente, je colle et donne vie à ma création ». Tel un artiste ils emporteront chez eux et exposeront leur réalisation pour décorer leur maison. Atelier accessible :

– aux enfants seuls à partir de 8 ans

– aux enfants accompagnés à partir de 4 ans

Atelier offert pour l’accompagnateur. DÉROULÉ DE L’ATELIER

Explications et présentation des matériaux à disposition, pistes de créations…

Collage et réalisation de leur animal imaginaire avec des feuilles et fleurs séchées.

Les enfants repartent avec leurs créations charlotte@maisondesateliers.com +33 3 85 36 74 45 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

