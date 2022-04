Herbier Féérique – Atelier avec Véronique Barrau Espace Garonne Catégorie d’évènement: Gironde

Herbier Féérique – Atelier avec Véronique Barrau Espace Garonne, 14 mai 2022, . Herbier Féérique – Atelier avec Véronique Barrau

Espace Garonne, le samedi 14 mai à 14:00 Inscriptions sur place.

Venez créer votre herbier fabuleux avec la scénariste de « La sentinelle du petit peuple ». Espace Garonne avenue des Griffons 33530 Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gironde Autres Lieu Espace Garonne Adresse avenue des Griffons 33530 Bassens lieuville Espace Garonne Departement Gironde

Espace Garonne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Herbier Féérique – Atelier avec Véronique Barrau Espace Garonne 2022-05-14 was last modified: by Herbier Féérique – Atelier avec Véronique Barrau Espace Garonne Espace Garonne 14 mai 2022 Espace Garonne

Gironde