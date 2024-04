Herbier de printemps – le Rappeltout des botanistes en herbe Hippodrome du Petit Port Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 15:30 – 17:00

Gratuit : non 10 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Qui dit printemps dit éclosion de jolies et minuscules feuilles d’arbres vert fluoo… Parfait, elles tiennent exactement la bonne place dans mon carnet de poche ! Venez fabriquer votre propre herbier « Rappeltout », à toujours avoir dans votre poche quand vous hésitez sur le nom d’un arbre ! Atelier pour les plus petits aidés par leurs parents, jusqu’aux adultes Durée : 1h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/