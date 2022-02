Herbier de plantes comestibles et médicinales Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 19 mars à 10:00

Atelier gratuit pour la famille. **Obligation de présenter un passe vaccinal.**

Atelier en accès libre et continu. Nombre de place limité.

Venez fabriquer votre propre herbier et apprenez toutes leurs propriétés utiles. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00

