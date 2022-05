Herbier de papier Quai des arts • Médiathèque, 11 mai 2022, Cugnaux.

Herbier de papier

Quai des arts • Médiathèque, le mercredi 11 mai à 02:00

Autour de la thématique sur la botanique qui aura lieu au printemps au Quai des arts, la médiathèque vous présente Guillaume Ruffault, illustrateur, qui cultive autant les fleurs que les couleurs. Aussi, nous vous proposons un atelier de découpe et dessin où observation, dessin, reliure et techniques de mise en volume papier seront utilisés. Violette, bouton d’or, coquelicot, tulipe, pensée, myosotis, pâquerette… On connaît tout un tas de noms de fleurs, mais les connaissons-nous vraiment ? Et si on passait par la création pour se familiariser avec elles ? Les ateliers écotones vous proposent de réaliser un herbier en papiers colorés découpés. Pétales et sépales, pistils et étamines, calices et corolles… On cueillera de jolis mots et on utilisera un bouquet de couleurs pour comprendre et composer de jolies fleurs. Public à partir de 7 ans

Autour de la thématique sur la botanique qui aura lieu au printemps au Quai des arts, la médiathèque vous présente Guillaume Ruffault, illustrateur, qui cultive autant les fleurs que […]

Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T02:00:00 2022-05-11T01:59:00