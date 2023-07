Free Folk Quartet Herbéviller Herbéviller Catégories d’Évènement: Herbéviller

Meurthe-et-Moselle Free Folk Quartet Herbéviller Herbéviller, 19 août 2023, Herbéviller. Free Folk Quartet Samedi 19 août, 21h30 Herbéviller Gratuit Free Folk Quartet, ce sont des musiques celtiques et traditionnelles à danser ou à écouter d’un groupe né en juin 1992 à l’occasion de la Fête de la Musique.

Nombreuses animations : Marché artisans et producteurs, spectacles, musiciens, restauration, buvette…

Repas du samedi soir sur réservation. 20h30 : concert avec les Compagnons du Gras Jambon

20h30 : concert avec les Compagnons du Gras Jambon

21h30 : Bal folk avec Free Folk Quartet Tout savoir sur le site : https://herbeviller-multiepoques.jimdofree.com/

