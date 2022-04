Herbes folles et crues – sortie CPIE Bedous Bedous Catégories d’évènement: Bedous

Bedous Pyrénées-Atlantiques Bedous 6 6 EUR Les saveurs des herbes sauvages sont incroyablement riches. Cette journée découverte sensorielle, cueillette et cuisine crue (crusine), vous aidera à questionner votre alimentation. Vous y apprendrez à reconnaître les plantes, leurs usages médicinaux, culinaires, et bien d’autres secrets.

Avec S.Hersant

Bedous

