Herbert du PLESSIS, piano Église Saint-Merry Paris, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin et Sergueï Rachmaninov

Herbert du Plessis interprète les douze Études, Op. 10 de Chopin, qui sont l’une des pierres de touche du piano romantique, ainsi que la première Sonate de Rachmaninov, que l’on entend rarement, œuvre de fougue et de passion inspirée par la légende de Faust.

Après avoir étudié avec le maître renommé Pierre Sancan, le pianiste Herbert du Plessis passe plusieurs années en Angleterre, où il remporte le Premier Prix de la Royal Academy of Music.

Soucieux de ne pas se limiter aux seules prouesses de virtuosité, il poursuit simultanément ses études pianistiques auprès du grand lisztien Louis Kentner à Londres et la préparation d’une maîtrise en musicologie à la prestigieuse Université d’Oxford, où il lui est décerné le rarissime Diplôme d’honneur de Première classe.

De retour en France, il est invité par l’immense virtuose Georges Cziffra à se perfectionner auprès de lui, en Hongrie et à Senlis. Devenu lauréat de la Fondation Cziffra, Herbert du Plessis a le privilège de parfaire sa conception de la musique romantique dans la proximité de cet inoubliable interprète de Franz Liszt. De par la volonté du maître disparu, Herbert du Plessis a siégé longtemps au conseil d’administration et au comité artistique de la Fondation Cziffra.

Les concerts d’Herbert du Plessis sont toujours accueillis avec enthousiasme par le public ainsi que par la presse. Ainsi il se voit invité à des festivals ou des émissions de radio en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Hongrie. En 2012, les invitations l’ont mené jusqu’en Australie et au Brésil. À la mythique salle du Wigmore Hall de Londres, il joue à guichet fermé, ce qui est également le cas lorsque le chef d’orchestre Laurent Petitgirard l’invite à se produire avec l’Orchestre Symphonique Français à l’Opéra-Comique, ou encore quand Pierre Cardin lui ouvre les portes de l’Espace Cardin sur les Champs-Élysées.

Herbert du Plessis fut pendant plusieurs années Président d’honneur du Festival Liszt en Provence, et a donné le récital inaugural du Festival de Richelieu en 2007. À Paris, il a joué à la Salle Gaveau, au Théâtre des Champs-Élysées, à l’Auditorium des Halles, au Musée d’Orsay. France-Musiques lui a consacré une émission d’une heure et demie.

Herbert du Plessis est un des très rares pianistes au monde à avoir donné en public l’œuvre entière de Chopin, répartie en dix récitals, exploit qu’il a accompli trois fois à Paris, et aussi à Londres à l’invitation de la Chopin Society.

Récompensé par le Grand-Prix de la Nouvelle Académie du Disque, Herbert du Plessis a consacré des enregistrements à Liszt, Chopin et Schumann ; un double album, consacré aux vingt-quatre Études et aux vingt-quatre Préludes de Chopin, sera enregistré au printemps de 2023 et paraîtra au début de 2024…

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-31-mars-2024-herbert-du-plessis-piano/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/2986661774809351/ https://www.facebook.com/events/2986661774809351/

