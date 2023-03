Visites commentées Herbe folle et digitale Clermont-Créans Catégories d’Évènement: Clermont-Créans

Sarthe

Visites commentées Herbe folle et digitale, 3 juin 2023, Clermont-Créans. Visites commentées 3 et 4 juin Herbe folle et digitale 4€ et gratuit pour les moins de 18 ans Herbe folle et digitale Les Pins, Clermont-Créans, Sarthe, Pays de la Loire Clermont-Créans 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 73 74 77 »}, {« type »: « email », « value »: « mauriceetfrancoise@gmail.com »}] Crée en 2009, sur 2,5 hectares de terres de pâturage autour de bâtiments ruraux et de villégiature du XIXè siècle, ce jardin possède un parc ancien où dominent deux magnifiques séquoias et des buis centenaires, un jardin ornemental animé de vivaces, de rosiers buissons et grimpants. Un potager atypique par sa forme et bordé d’une allée de tilleuls complète ce lieu aux ambiances inattendues, simples et respectueuses du paysage. Dans le village, prendre route du Plessis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Créans, Sarthe Autres Lieu Herbe folle et digitale Adresse Les Pins, Clermont-Créans, Sarthe, Pays de la Loire Ville Clermont-Créans Departement Sarthe Lieu Ville Herbe folle et digitale Clermont-Créans

Herbe folle et digitale Clermont-Créans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-creans/

Visites commentées Herbe folle et digitale 2023-06-03 was last modified: by Visites commentées Herbe folle et digitale Herbe folle et digitale 3 juin 2023 Clermont-Créans Herbe folle et digitale Clermont-Créans

Clermont-Créans Sarthe