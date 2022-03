Herbarium au Cap Lihou – Atelier dessins à l’encre & plantes maritimes Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Granville Manche Créez votre herbier dessiné à l’encre de chine sur fond d’aquarelles avec Maud Hortala et découvrez les plantes maritime du Cap Lihou de Granville. Explorer les plantes avec curiosité pour les dessiner au pinceau. Atelier de 3?h en extérieur

30€ à 50€ / personne – matériel & goûter compris

