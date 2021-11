Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Herauskorritxe et visite de Tardets Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus

Herauskorritxe et visite de Tardets Tardets-Sorholus, 23 novembre 2021, Tardets-Sorholus. Herauskorritxe et visite de Tardets Tardets-Sorholus

2021-11-23 10:00:00 – 2021-11-23

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus Visite de Herauskorritxe, centre d’interprétation de la mythologie basque, suivie de la visite guidée de Tardets-Sorholus.

Herauskorritxe mitologia günearen ezagützea eta Atharratze-Sorholüze bisita gidatüa. Visite de Herauskorritxe, centre d’interprétation de la mythologie basque, suivie de la visite guidée de Tardets-Sorholus.

Herauskorritxe mitologia günearen ezagützea eta Atharratze-Sorholüze bisita gidatüa. +33 5 59 28 51 28 Visite de Herauskorritxe, centre d’interprétation de la mythologie basque, suivie de la visite guidée de Tardets-Sorholus.

Herauskorritxe mitologia günearen ezagützea eta Atharratze-Sorholüze bisita gidatüa. Tardets-Sorholus

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Autres Lieu Tardets-Sorholus Adresse Ville Tardets-Sorholus lieuville Tardets-Sorholus