Le baron Jehan de Chesney, alias Frank Danyel, vous présente non sans humour un atelier autour des emblèmes des chevaliers : couleurs, formes, symbolique… Profitez-en pour admirer son impressionnante collection d’armures, oriflammes et armements en tout genre.

Tous publics – Tarifs et horaires habituels d’ouverture

Pas de monde médiéval sans chevaliers, ils clôturent en beauté la saison estivale ! Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

