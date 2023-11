Journées portes ouvertes Résidence Héraclide d’Albi Héraclide Albi Albi, 2 novembre 2023, Albi.

Journées portes ouvertes Résidence Héraclide d’Albi 2 – 4 novembre Héraclide Albi

Le 4 septembre dernier, Héraclide, spécialiste de l’habitat indépendant et adapté pour seniors inaugurait sa nouvelle résidence à Albi (81). A 1km du cœur de ville historique en passant par le Pont Vieux, la résidence Héraclide est implantée dans le quartier calme de la Madeleine, bénéficiant de commerces et de services de proximité comme le marché de la Madeleine tous les samedis matin. Les 22 locataires peuvent ainsi profiter d’une vie citadine dans la ville préfecture du Tarn riche en patrimoine et en culture.

L’équipe Héraclide et ses locataires d’Albi vous invite à venir découvrir le concept de la résidence ainsi que les infrastructures et la vie au sein d’une résidence Héraclide :

Les jeudi 2 et vendredi 3 de 10h à 19h

et le samedi 4 de 10h à 14h

à la résidence Héraclide d’Albi, 4 rue Gabriel Soulages

RENDEZ-VOUS sur inscription avant le 31 octobre 2023

contact@heraclide.fr ou 05 31 51 09 20

Héraclide Albi