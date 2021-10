« Her identification » – défilé de la marque J.Perekriostova – Juliya KROS Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, 4 octobre 2021, Paris.

« Her identification » – défilé de la marque J.Perekriostova – Juliya KROS

Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, le lundi 4 octobre à 19:00

“Ce n’est pas l’habit qui fait la personnalité, il ne fait que souligner le degré et la profondeur de sa conscience qui, en créant la synergie avec le Personnage, renforce son charisme et son sens de la liberté individuelle.” La marque de vêtements féminins Juliya KROS a été fondée en 2015 par Yuliya Perekriostova. Depuis son premier défilé SS2016 la marque ne cesse d’être présente à toutes les éditions de l’Ukrainian Fashion Week. Elle a pris part également au Paris Fashion Week lors de la saison FW21-22 et SS2022. Dans le cadre de la présentation de la collection SS2022 à CUBE SHOWROOM à Paris, qui aura lieu du 30 septembre au 6 octobre prochain, la marque va nous faire découvrir le projet « Her identification » qui, sous forme d’un défilé-performance, a pour objectif de montrer non seulement sa stylistique conceptuelle basée sur l’alternance et les transformations, mais aussi de faire voir la mode affranchie des clichés et des préjugés stipulant que les mesures traditionnelles d’une femme mannequin sont seules capables de traduire l’esthétique de l’image. Tout en poursuivant ce but, nous avons invité des mannequins 40+ pour montrer que l’âge ou les mesures n’étaient plus d’une importance capitale. Ce qui compte finalement, c’est le caractère, la position dans une vie active et l’indépendance. C’est ce type de femme qui est source d’inspiration pour un styliste, tout en rendant aux objets qui l’entourent son energie charismatique. L’objectif principal du défilé-performance est de présenter les vêtements portés non par des mannequins, mais par des consommateurs auxquels ces collections sont destinées.

Sur inscription

« Her identification » – défilé-performance de la marque de vêtements féminins Juliya KROS

Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T19:00:00 2021-10-04T21:00:00