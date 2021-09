Henvic Henvic Finistère, Henvic HENVIC – Concert de chants médievaux par l’ensemble Ma non Troppo Henvic Henvic Catégories d’évènement: Finistère

Henvic

Henvic Finistère Henvic A l’occasion de son 10ème anniversaire, l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise du XVIè siècle à Henvic organise à la Vieille Eglise le samedi 18 septembre à 20h00 un concert de chants, de l’époque médiévale, donné par trois choristes de l’Ensemble Ma non troppo : Emmanuelle Huteau : chant, doulciane ténor et basse

Elsa Papatanasios : chant

Daniela Maltrain : chant et vielle à archet Masque et passe sanitaire obligatoires

Nombre de places limité

Réservation : 06 79 80 11 43 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

