Henter’m Kallerladel Mittelbergheim, dimanche 7 avril 2024.

Dégustations et visites de caves, animations et expostions

Les viticulteurs de Mittelbergheim ouvrent leurs caves et vous en dévoilent leurs secrets.

Une occasion unique pour l’amateur de vins d’Alsace ou tout simplement pour le curieux de passage, de faire plus ample connaissance avec un village alsacien au patrimoine architectural et viticole exceptionnel.

Des artisans établis dans les cours des vignerons proposent diverses créations et vous démontrent leur savoir-faire.

Tables et chaises sont également dressés par les viticulteurs pour vous permettre de vous restaurer. EUR.

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est fred@vinhansmann.com

