Fête autour du Four à pain Hent Kerbader Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

Fouesnant

Fête autour du Four à pain Hent Kerbader, 6 mai 2023, Fouesnant . Fête autour du Four à pain Chapelle de Kerbader Hent Kerbader Fouesnant Finistère Hent Kerbader Chapelle de Kerbader

2023-05-06 10:00:00 – 2023-05-08 19:00:00

Hent Kerbader Chapelle de Kerbader

Fouesnant

Finistère . Durant le week-end long (du 06 mai au 08 mai 2023), l’association « les Amis de Kerbader » vous invite à découvrir la cuisson de pains et viennoiseries au four traditionnel à bois sur le site de la chapelle de Kerbader à Fouesnant.

La journée du 5 mai sera réservée aux écoles.

Démonstration de fabrication du beurre et exposition de vieux outils.

L’ensemble de ces spécialités sera en vente sur le site de 10H à 19H. Différentes expositions et animations seront organisées:

– Exposition de peintures et sculptures;

– Exposition et vente de vélos avec LABEL A FAIRE

– Présence d’une vingtaine d’exposants sur le site – Le club de modélisme exposera ses réalisations et installera un bassin d’eau (40m3) pour des démonstrations.

– Trois courses de GRAVEL (circuits différents au départ et arrivée sur le site de la chapelle) seront organisées par le club de cyclotouristes le samedi 6 mai.

Au cours de l’après midi, sous l’impulsion de la FFC « Mai à vélo », ce même club proposera aux enfants la pratique du vélo sur un circuit aménagé. Un fléchage sur la commune, vous indiquera l’itinéraire à emprunter (L’entrée et le parking seront gratuits). http://kerbader.org/ Hent Kerbader Chapelle de Kerbader Fouesnant

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse Fouesnant Finistère Hent Kerbader Chapelle de Kerbader Ville Fouesnant Departement Finistère Tarif Lieu Ville Hent Kerbader Chapelle de Kerbader Fouesnant

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant /

Fête autour du Four à pain Hent Kerbader 2023-05-06 was last modified: by Fête autour du Four à pain Hent Kerbader Fouesnant 6 mai 2023 Chapelle de Kerbader Hent kerbader Fouesnant Finistère finistère Hent Kerbader Fouesnant

Fouesnant Finistère