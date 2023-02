HENRY ROLLINS DE ROMA, 23 mars 2023, BORGERHOUT.

HENRY ROLLINS DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Manus van alles! Het is quasi onmogelijk om één term te plakken op Henry Rollins. Volgens Washington Post is Rollins veel dingen. Van biechtvader tot provocateur, van humorist tot motiverende spreker. Entertainment Weekly plakt dan graag het woord ‘punk rock icoon’ op zijn naam. TV guide heeft hem allesomvattend het woord ‘Renaissance Man’ gegeven. Rollins heeft de wereld verkend als frontman van de Rollins Band als Black Flag én als spoken word artiest. Kortom, is er iets wat deze man niet kan? Naast zijn unstoppable schema vol werk met optredens als acteur, auteur, DJ en TV show host komt hij in 2023 naar onze bühne van Het Depot. Get ready! Henry Rollins

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

Manus van alles!

Het is quasi onmogelijk om één term te plakken op Henry Rollins. Volgens Washington Post is Rollins veel dingen. Van biechtvader tot provocateur, van humorist tot motiverende spreker. Entertainment Weekly plakt dan graag het woord ‘punk rock icoon’ op zijn naam. TV guide heeft hem allesomvattend het woord ‘Renaissance Man’ gegeven. Rollins heeft de wereld verkend als frontman van de Rollins Band als Black Flag én als spoken word artiest. Kortom, is er iets wat deze man niet kan?

Naast zijn unstoppable schema vol werk met optredens als acteur, auteur, DJ en TV show host komt hij in 2023 naar onze bühne van Het Depot. Get ready!

.26.0 EUR26.0.

Votre billet est ici