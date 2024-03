Henry Cros (1840-1907), sculpteur et dessinateur Musée des Arts Décoratifs Paris, mercredi 13 mars 2024.

Henry Cros (1840-1907), sculpteur et dessinateur L’exposition rend hommage à cette figure singulière de la scène artistique de la fin du XIXe siècle en révélant son parcours et ses innovations techniques autour de la matière et de la couleur. Mercredi 13 mars, 14h15 Musée des Arts Décoratifs Entrée libre sur inscription et présentation du justificatif professionnel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T14:15:00+01:00 – 2024-03-13T15:45:00+01:00

Fin : 2024-03-13T14:15:00+01:00 – 2024-03-13T15:45:00+01:00

Grâce à l’important fonds de dessins de l’artiste, inventeur de la sculpture en pâte de verre, le musée des Arts décoratifs propose une monographie de Henri Cros, admiré par Auguste Rodin et Antoine Bourdelle, ami de Paul Verlaine et d’Édouard Manet. Était-il romantique, néo-classique, ou symboliste ? C’est une des questions posées par l’exposition, à travers plus de cent œuvres rassemblant sculptures, peintures et dessins, issues des collections du musée, aux côtés de quelques prêts exceptionnels. Les grandes thématiques de l’artiste sont présentées : portraits d’enfants attendrissants, figures d’une Antiquité rêvée et de contes de fées. La maîtrise technique de l’artiste est illustrée par plus de cinquante dessins et une trentaine de sculptures en verre, cire, terre cuite, bronze et marbre.

Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France https://madparis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.madparis.fr/vteenligne/activite/3bb69080-aa5e-460e-aae1-e144490bde23/ »}]

sculpture dessin

MAD