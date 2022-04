Henry Chartier Médiathèque de Saint-Dizier, 27 avril 2022, Saint-Dizier.

Henry Chartier

Médiathèque de Saint-Dizier, le mercredi 27 avril à 18:30

Authentique génie ? Escroc génial ? Compositeur et auteur de talent ? Mais qui est vraiment Gainsbourg et quelle est sa place dans l’histoire de la chanson et du rock français ? Passionné de musique, Henry Chartier partage son temps entre l’écriture (onze ouvrages salués par la critique) et les conférences sur la musique. Spécialiste de la musique rock et de la chanson il est, à ce titre, régulièrement sollicité pour participer à des émissions culturelles et à des documentaires sur la musique (France 2, France 3 (la vie secrète des chansons), Arte, France 5….

Sur réservation

Le cas Serge Gainsbourg : le maître (en)chanteur

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T18:30:00 2022-04-27T20:00:00