HENRIK IBSEN – UN ENNEMI DU PEUPLE Soubès, 29 août 2021, Soubès.

Une petite ville tranquille dont la prospérité est assurée par l’établissement des bains fréquenté par de nombreux curistes. Alerté par quelques cas de typhus et de dysenterie, le docteur Stockmann, obtient la confirmation que ces eaux, dont nul ne doutait de la pureté, sont contaminées. Exalté par sa découverte, il entend bien lui donner la plus large publicité mais il se heurte à son frère, administrateur des bains et maire de la ville, qui est déterminé à masquer le scandale sanitaire. Le médecin croit devoir la vérité au peuple quand le politicien ne songe qu’à défendre ses intérêts économiques et ceux des actionnaires des bains. La presse et les petits propriétaires, d’abord soutiens opportunistes du médecin sont prompts à changer de camp.

La pièce, créée il y a 130 ans, a des résonances très actuelles…

Libre participation.

